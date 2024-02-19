台北市文山區1名謝姓婦人，日前前往銀行匯款，因匯款50萬經行員詢問，婦人稱女兒於蝦皮網購約50萬元的傢俱，要其立即至銀行臨櫃匯款，行員一聽察覺有異，遂立即報警處理，順利阻止婦人遭詐。

警方表示，日前警方接獲轄內中國信託銀行木柵分行來電告知，有1名謝姓婦人疑似接到詐騙集團來電假冒其女兒身分，誆稱於蝦皮網購約50萬元的傢俱，要其立即至銀行臨櫃匯款此筆款項，行員一聽馬上察覺情況有異，遂立即報警處理。經許員趕抵現場後，立刻主動上前關懷提問，隨即識破此為詐騙集團慣用手法，其可能遭到詐騙集團詐騙，嗣經深入查證其聲稱之網購資訊及女兒聯繫方式後，許員遂採取過往處理經驗案例分享方式，逐一戳破其謊言，並點醒謝婦，切勿再將新臺幣交付予詐騙集團。

為確保其後續不再受騙上當、進而匯款等情事，除由許員護送返回住處外，後續並通知警勤區員警持續前往其住處關懷；謝婦對於員警及行員能夠積極的遏阻詐騙並保住其存款，表達萬分感謝之意，也希望不要再有無辜民眾受騙。

文山第一分局提醒您，詐騙集團手法日新月異、層出不窮，民眾在接獲不明來電要求交付金錢時應保持冷靜小心求證，除立即掛斷電話，並撥打165防詐騙諮詢及110報案外，亦可與家人約定聯絡之暗語，避免因一時連絡不上，讓詐騙集團有機可趁。