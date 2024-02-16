婦人遭資源回收車誤傷「髖關節受損」，基市環保局長致歉將全力協助理賠。

本月8日上午，基隆市環保局資源回收車於基隆市信義區公所一帶清運時，疑似因駕駛操作不慎誤傷民眾許姓婦人，造成許婦髖關節受傷並送醫。基市府發言人余治明16日表示，市府將全力協處傷者與家屬相關理賠與善後作業，市長謝國樑也相當重視，在第一時間派員探往傷者，向家屬致歉。環保局長馬仲豪表示，目前已暫停肇事隊員之駕駛職務，靜候責任釐清。

余治明指出，在2月8日上午7時許，清潔隊員執行「春節清運勤務」，因王姓駕駛員停靠回收車時，操作不慎推撞正在倒垃圾的許姓婦人，當下立即送醫，經衛福部立基隆醫院診斷許婦髖關節受傷。謝國樑非常重視此案，向傷者表達關心並指示環保局務必全力協助傷者與家屬，馬仲豪則向許姓婦人及家屬致歉，並允諾將盡力協處相關理賠與善後作業。

針對清潔隊員駕駛撞傷民眾事故，環保局長馬仲豪表示民眾住院相關費用將由環保局投保之保險公司出險，最大程度上減輕傷者財務上的負擔，並會全力協助後續事宜。（徐佑昇攝）

馬仲豪表示，事發後即依市長指示，責成環保局清潔隊隊長徐游宇偕同該班班長至醫院探望傷者；隔日許姓婦人即進行髖關節手術，年節期間清潔隊同仁曾多次探訪，並協助家屬於連假間找到看護與單人病房，相關費用將由環保局投保之保險公司出險，以期最大程度上減輕傷者財務上的負擔。

本月8日上午，基隆市環保局資源回收車因駕駛操作不慎誤傷民眾許姓婦人，造成許婦髖關節受傷並送醫。圖為環保局長馬仲豪說明事故當下情形。（徐佑昇攝）

徐游宇說，肇事後該名清潔車駕駛於救護車到達時隨許姓婦人前往醫院，並陪同許姓婦人等待家屬抵達，隊員對於在年節期間造成誤傷事故感到非常抱歉與自責；2月17日環保局主管將陪同同仁與傷者家屬至保險公司商談理賠事宜，許婦預計2月下旬有望出院，若後續家屬有需要之處，清潔隊會盡全力幫忙。

馬仲豪再度代表隊員致歉，並指出目前已暫停該名清潔隊隊員之駕駛職務靜候相關責任釐清，同時呼籲同仁出勤時，務必特別注意行車安全，並在操作機具方面也要特別謹慎小心，別讓憾事再次發生。