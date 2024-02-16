婦人遭資源回收車誤傷「髖關節受損」，基市環保局長致歉將全力協助理賠。

本月8日上午，基隆市環保局資源回收車於基隆市信義區公所一帶清運時，疑似因駕駛操作不慎誤傷民眾許姓婦人，造成許婦髖關節受傷並送醫。基市府發言人余治明16日表示，市府將全力協處傷者與家屬相關理賠與善後作業，市長謝國樑也相當重視，在第一時間派員探往傷者，向家屬致歉。環保局長馬仲豪表示，目前已暫停肇事隊員之駕駛職務，靜候責任釐清。
余治明指出，在2月8日上午7時許，清潔隊員執行「春節清運勤務」，因王姓駕駛員停靠回收車時，操作不慎推撞正在倒垃圾的許姓婦人，當下立即送醫，經衛福部立基隆醫院診斷許婦髖關節受傷。謝國樑非常重視此案，向傷者表達關心並指示環保局務必全力協助傷者與家屬，馬仲豪則向許姓婦人及家屬致歉，並允諾將盡力協處相關理賠與善後作業。
馬仲豪表示，事發後即依市長指示，責成環保局清潔隊隊長徐游宇偕同該班班長至醫院探望傷者；隔日許姓婦人即進行髖關節手術，年節期間清潔隊同仁曾多次探訪，並協助家屬於連假間找到看護與單人病房，相關費用將由環保局投保之保險公司出險，以期最大程度上減輕傷者財務上的負擔。
徐游宇說，肇事後該名清潔車駕駛於救護車到達時隨許姓婦人前往醫院，並陪同許姓婦人等待家屬抵達，隊員對於在年節期間造成誤傷事故感到非常抱歉與自責；2月17日環保局主管將陪同同仁與傷者家屬至保險公司商談理賠事宜，許婦預計2月下旬有望出院，若後續家屬有需要之處，清潔隊會盡全力幫忙。
馬仲豪再度代表隊員致歉，並指出目前已暫停該名清潔隊隊員之駕駛職務靜候相關責任釐清，同時呼籲同仁出勤時，務必特別注意行車安全，並在操作機具方面也要特別謹慎小心，別讓憾事再次發生。
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