新北市一名50歲的黃姓婦人，昨天（13日）下午與兄長發生爭吵後，獨自搭計程車離家出走，但黃婦精神恍惚，到桃園機場附近的咖啡廳後，坐在店裡喃喃自語，直到店家打烊仍不願離去，大園分局警方獲報後前往關心，並聯繫家人將她平安接回家團圓。

大園分局表示，埔心派出所昨天深夜接獲轄內咖啡廳員工報案，指稱店裡有一名婦人，從晚上7點一直坐到店要打烊時，卻仍不肯離去，期間婦人不停喃喃自語，而且神情哀傷，店員擔心她的身心狀況，於是報警請求協助。

員警獲報到場關心，但婦人無法說出自己的年籍資料，只不斷說著「天氣好冷，想回家」，員警便先將她帶回派出所休息，並提供熱茶及餅乾，同時安撫婦人的情緒。

在警方耐心溝通下，婦人才表示，她昨天下午與兄長因細故發生爭吵，隨後便搭計程車離家出走，恍惚之間就到了桃園市大園地區，自己也不清楚身在何處。經警方的一番苦勸，婦人總算願意提供兄長的聯繫方式，員警隨即聯繫其兄長前來接人。

黃婦兄長及90歲的老父親不久後趕抵派出所，他們表示，黃婦近年疑似精神失常，偶有發生類似走失情況，但從來沒有離家這麼遠，家人們都著急不已，所幸有警方熱心協助，才讓他們能夠在年節期間一家團聚，非常感謝警方的幫忙。