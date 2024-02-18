台中市警局一分局西區派出所巡佐李國裕、警員沈楷，2月12日傍晚6時許接獲報案，婦人指稱自己的車子不見了，希望員警可以協助找車，在員警的地毯式搜尋下，順利尋獲婦人的愛車。

據了解，黃姓婦人（72歲）遠嫁日本多年，這次特地返台過年，並與朋友們相聚，卻忘記自己的愛車停在哪裡，而且也對台中西區一帶環境並不熟悉，雖然來來回回在西區大全街上的圖書館附近找車，但找了2小時都找不到，心急如焚下便打電話向朋友哭訴，不僅十分自責，還擔心自己是不是「老人癡呆了」。

巡佐李國裕、警員沈楷到場，見到黃婦難過地眼眶泛淚，立即安撫其情緒，隨即開巡邏車沿路尋找黃婦愛車，最終透過黃婦陳述印象中的最後行車路線，分析婦人愛車可能的停放位置，約10分鐘後，便在西區自治街附近的停車場找到車。

黃婦喜出望外地跟員警說：「唉呀，原來我就停在我朋友家旁邊的停車場，過幾天我就要回日本，我還在擔心車子找不到該怎麼辦，真是太感謝你們。希望你們若有機會來日本東京，我很樂意當導遊！」

黃姓婦人非常感謝警方的熱心協助，能在短時間內找回汽車實屬難得，還致電向友人稱讚，「台灣警察真的很貼心、工作又很有效率。」

第一分局分局長鍾承志在此體醒，民眾經常在情急之下忘記停車地點，建議停車後可以利用身邊手機拍攝停車位置、周邊的環境或是門牌號碼，即能幫助回想停車位置，盡速找到自己的愛車。如果確認汽機車或物品遺失，可立即撥打110請求員警到場協助。