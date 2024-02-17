台糖冷凍安心豚梅花肉片被食藥署及台中市政府檢出瘦肉精「西布特羅」，針對食藥署公布國內近2年有4家業者採購西布特羅，其中台中市府也有採購，台中市食安處17日表示，目前實驗室使用的西布特羅標準品是向台中市試藥供應商所採購，近2年採購時間分別為111年9月（已開封使用）、112年10月（尚未開封），採購與使用過程均合乎規範。

台中市食安處指出，台中市食安處111年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，只要食品實驗室有檢驗瘦肉精項目，就須購置含西布特羅等21項瘦肉精檢驗用標準品。

根據食藥署官網公布資料，依據財政部提供111年至今的西布特羅報關資料，4家進口業者的西布特羅產品僅售予台南、台中等12間衛生局及12家民間檢驗機構。

食安處表示，其中111年9月購入的西布特羅標準品10毫克粉劑，已全數配製為液狀「單一標準品」，無剩餘粉劑。後續因應檢驗所需，會分次取用21項瘦肉精單一標準品配製成「混合標準品」使用，目前所使用的21項「混合標準品」為112年11月所配製。

食安處指出，年節前共抽驗40件肉品（包含台糖2件），除了其中1件台糖的冷凍豬肉片首次檢出西布特羅外，其餘結果皆未檢出，倘有標準品污染情形，應有其它肉品檢出「西布特羅」 與其他瘦肉精 。另112年10月採購的標準品則尚未開封使用。

針對食藥署將召開專家會議，台中市政府是否有收到食藥署來函？食安處表示，目前中央與地方等皆已查驗出該梅花肉片殘留瘦肉精西布特羅，且該商品是自販售通路隨機抽檢後驗出，其源頭與成因須由中央相關單位進一步查明，中央預計將召開專家會議，市府已接獲邀請列席，將協助與會專家共同研討。