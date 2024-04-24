花蓮4月3日發生強震後，昨（23）日凌晨又連續發生規模6以上的地震，導致富凱飯店、統帥大樓出現明顯傾斜的狀況，連帶影響到附近住戶安全，其中「鋼管紅茶」的老闆著急回家把現金拿出來，意外引起網友討論，不過有人就指出不少長輩要把錢拿在手上才能感到安心，因此類似的狀況其實很常見。

花蓮富凱飯店被23日凌晨的連續強震給震到傾斜，知名的「鋼管紅茶」正好位於富凱飯店對面，因此也遭受波及。鄉民「uosay2002」昨（23）日在PTT女板表示，看新聞的時候發現鋼管紅茶的老爺爺把現金都放在家裡，「想問一下，是不是有年紀的人，都比較喜歡把錢藏起來，而不是存到銀行呢？」

原PO指出，他家裡就有長輩曾透露，在家裡放了好幾十萬的現金，讓他忍不住想，為什麼不把這些錢都存到銀行裡面呢，「這樣不是比較安全又有利息嗎？」

不少人認同此狀況喊「長輩都不太信任銀行」、「老人比較喜歡現金交易，出門都是大疊鈔票塞口袋」、「老人家覺得現金要放家裡，不喜歡放在銀行」、「很多人覺得錢要在手上才能安心」、「不只放家裡，還要用橡皮筋捆起來」。

不過也有人說「做生意要留很多現金是正常的吧」、「國外有發生過好幾次銀行破產給不出錢的狀況」、「有些人是要避稅」、「放銀行納資產就曝光了捏」、「大筆錢放家裡，一筆一筆慢慢存製造戶頭的金流，這樣以後要貸款就方便了」。