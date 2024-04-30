為協助安置受「0403花蓮地震」住宅毀損、且短期內暫未有合適租屋處之花蓮地區受災戶，交通部觀光署與內政部國土管理署合作，於「0403震災受災戶住宅補貼方案」內規劃短期安置旅宿措施，受災戶以月租方式入住旅宿，2人房每月補助3.2萬元、4人房補助4.4萬元。

觀光署表示，積極媒合花蓮縣旅宿業者提供空閒房間，為受災戶提供短期安置量能，並協助提升當地旅宿業因地震影響致遊客減少的住房率，加速花蓮地區受災戶及旅宿業者災後復原作業。

觀光署說明，本項安置措施預計執行期間3個月，由花蓮縣政府核定及公告配合之旅宿業者名單，提供2人房及4人房房源，由中央政府協調資金，補助旅宿業者提供住房之費用，讓有需要的受災戶以月租方式免費入住，每戶以補助入住1房為原則，並以每月2人房3.2萬元及每月4人房4.4萬元之原則採計。

觀光署初步盤點約有125家花蓮縣合法觀光旅館、旅館及民宿業者願意配合安置措施，可提供近1200間房，並於2024年4月26日函請花蓮縣政府協助確認合作業者名單及房間數，於「0403震災受災戶住宅補貼方案」核定後儘速公告名單並依後續相關作業辦理，協助花蓮受災戶短期住宿需求，早日恢復日常生活。