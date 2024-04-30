中央氣象署地震報告指出，今（30）日17：35發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府西南西方42公里，位於花蓮縣萬榮鄉，地震深度7.5公里。各地最大震度花蓮4級，南投3級，台東、彰化1級。

根據氣象署觀測資料，截至今（30）日下午17時35分，已發生8起地震，震央從早上的花蓮近海、秀林鄉、壽豐鄉，到最新兩起震央都在萬榮鄉，與南投縣距離較近，不排除是震源應力結構調整導致。