花蓮市富凱大飯店昨因密集地震傾斜倒塌，工程單位今天傍晚完成8米填土工作，穩定建物基礎，全國最長長達42米的大割機「魯夫號」晚間8時45分正式開拆，力拚2周拆完。（羅亦晽攝）

花蓮市富凱大飯店昨因密集地震傾斜倒塌，工程單位今天傍晚完成8米填土工作，穩定建物基礎，全國最長長達42米的大割機「魯夫號」晚間8時45分正式開拆，力拚2周拆完。（羅亦晽攝）

花蓮市富凱大飯店昨因密集地震傾斜倒塌，工程單位今天傍晚完成8米填土工作，穩定建物基礎，全國最長長達42米的大割機「魯夫號」晚間8時45分正式開拆，力拚2周拆完。（羅亦晽攝）

花蓮市富凱大飯店昨因密集地震傾斜倒塌，危及公共安全，拆除勢在必行。工程單位今天傍晚完成8米填土工作，穩定建物基礎，全國最長長達42米的大割機「魯夫號」晚間8時45分正式開拆，力拚2周拆完。

富凱大飯店周邊腹地較小，拆除環境艱困，拆除單位昨天陸續在飯店前方完成土石堆疊、6米填土作業，防止建物持續傾斜，今天原本預計使用H鋼樑支撐飯店後再開拆，最後考量現場空間不足，改填土至8米高，穩定建築體基礎。

雖然填土作業今天上午一度因下雨影響，卡車載運土石因河床泥濘延遲，所幸下午雨勢歇緩，順利在傍晚5時許完成工作，「魯夫號」長手臂拆除重機械也慢慢開上土堆後，先是展開長臂測試工具能否接觸建物最高點，並等待現場人員完成周邊的拆除防護作業。

縣府新聞科長李冠霆表示，現場周圍防護網已搭建完畢，晚間8時45分開始拆除，先從最上層開始逐漸往下拆除，由於周邊住家居民比較多，會從上面慢慢夾，夾碎混凝土塊，形成較細碎狀掉落，避免影響周邊房屋，預計工程是2周，會24小時不停歇拆除工作。