國民黨立院黨團總召傅崐萁規劃近期訪陸，但花蓮餘震不斷，據傳國民黨團內部也有異音。前立委郭正亮強調，傅崐萁還是有必要去，因為大陸確實就是想要宣布對台有利的政策，就是旅遊。人家也是在幫民進黨解圍，不然520到時候賴清德要面對人家來示威嗎？傅崐萁當然也考慮到花蓮，聽說花蓮的飯店訂單已被退訂到10月，他認為這樣很傷；最後台灣旅遊界還是會感謝他。真相就是國台辦釋出利多，就是要跟國民黨講。

「事實上韓國瑜講這一段話，我是很有感覺啦！」郭正亮24日在《新聞大白話》節目表示，比如說最近傅崐萁本來不是禮拜四(25日)要去？有很多壓力，聽說他現在調整是禮拜五、院會完才去？這個就是民主的作用，就是柯建銘這樣劈頭亂罵一頓，傅崐萁也聽到了。

「可是傅崐萁有沒有必要去？我認為還是有必要去！」郭正亮強調，因為大陸確實就是想要宣布對台有利的政策，「大家都知道，就是旅遊嘛！欸，人家也是在幫你民進黨解圍好不好？不然到時候你520，賴清德要面對人家來示威是不是？」

主持人錢怡君直呼：問題是人家不感謝你，你就不要去幫他解圍了呀？「我知道啦，可是他的意思是說，他就覺得他要去做這件事！」郭正亮直言，他當然也有花蓮的考慮，聽說花蓮的飯店的訂單已經被退訂到10月了！他認為這樣會很傷。

郭正亮提到，坦白講他跟大陸也很熟，所以他也是在爭取花蓮民意，或者是鄉親的利益，也覺得這個問題要處理。「那台灣旅遊界會不會感謝傅崐萁？我認為還是會！」因為這就是台灣的一個特殊的結構造成的，就是你沒有接受九二共識，所以這種利多，我就不願意跟你講！

「坦白講：我國台辦就是不要跟你講！我要跟國民黨講。事實上就是這樣！真相就是如此。」郭正亮指出，那傅崐萁作為國民黨的立院黨團總召，他去，這件事情有他的合理性。「可是你不能在開會的時候去啊！所以你看最後的結果，是不是達到一個最好的狀態？這就是民主的好處。」