有夠可惡！一名人妻透露，婆婆的親生爸爸得了攝護腺癌要開刀治療，但婆婆為了能趕快繼承遺產，竟選擇騙全家人，不讓阿公開刀。對此，人妻雖然很想幫阿公，卻又不知道該如何是好，十分無助，只好上網詢問網友意見，引起廣大迴響。

一名人妻在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆的親生爸爸得了攝護腺癌需要開刀治療，但婆婆卻隱瞞阿公的病情，騙老公還有大姑、二姑、大伯說阿公檢查沒事。

身為阿公的孫媳婦，阿公告訴人妻「他想開刀治療活下去」，但婆婆卻希望他趕快死，「我婆婆是獨生女，很急著要阿公死繼承遺產！」人妻認為婆婆很可惡，雖然很想幫阿公，可是卻又不知該如何是好，十分無助。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「你婆婆會有報應的」、「阿公如果清醒他可以自己決定簽同意書開刀，為何要你婆同意？」、「叫阿公趕快立遺囑，誰不讓阿公開刀就沒遺產拿！」、「如果妳不便直接戳破，那就透過院方來通知妳先生！妳婆婆好可怕，自己的親生父親耶，難道她不怕下一代的子女也這樣對待她嗎？」。