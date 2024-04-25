針對在野立委要求準總統賴清德赴立院國情報告一事，賴清德今（25日）在公布第六波內閣人事，親自回應，「只要立法院邀請，有根據憲法跟現行法律安排，我一定會欣然赴會」。

國民黨主席朱立倫24日在中常會宣布，5月20日後國民黨團會聯合所有朋友，立即建立憲政慣例，一起依憲法規定，邀新就任的總統賴清德到立法院國情報告，並對目前的諸多憲政亂象表達態度；至於賴到立法院國情報告時間，則傾向在準閣揆卓榮泰做施政報告前。

賴清德今回應表示，因為憲法本身就有明文規定，只要立法院邀請，有根據憲法跟現行法律安排，「我一定會欣然赴會，「如果我有辦法去國會做國情咨文，也是我國第一位總統做國情咨文」；他強調，各項安排如果符合憲法跟現行法律，我一定是責無旁貸」。

今天國安人事公布，準總統府秘書長為前屏東縣長潘孟安、準外交部長為現任總統府秘書長林佳龍、準國防部長為現任國安會秘書長顧立雄、準國安會秘書長為現任外交部長吳釗燮、準陸委會主委為現任海基會副董事長邱垂正、準海基會董事長為現任行政院副院長鄭文燦、準退輔會主委為現任國安會首席諮詢委員嚴德發，以及準國安局局長蔡明彥留任。