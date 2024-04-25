準總統賴清德（左二，背對者）25日公布第六波新任內閣成員，國防部長顧立雄（左起）、外交部長林佳龍、國安會祕書長吳釗燮、總統府祕書長潘孟安。（杜宜諳攝）

「文人國防部長」 顧立雄登場？ 賴清德親自公布國安團隊

準總統賴清德今（25日）親自公布第六波內閣人事，國防部由國安會秘書長顧立雄接掌，顧也成為史上第7位文人部長。賴也提到，未來國防部工作不單是國防部業務，還牽涉國安、外交合作、社會溝通，以當權情勢來講，顧可說是「不二人選」。

賴清德在記者會中笑稱，大家都知道顧立雄在進入政府部門之前，是非常知名律師、法庭上的常勝軍，陪同許許多多民主運動人士走過許多歲月，大家都非常稱讚他，他是在所有人意料之外，接任金管會主委、國安會祕書長，更令人驚豔的是，每份工作都做得很好，贏得社會和國際社會的肯定，非常難能可貴，這次特別邀請他擔任國防部長工作，是著眼於未來國防部工作不單是國防部業務，還牽涉國安、外交合作、社會溝通，以當權情勢來講，他可說是「不二人選」，對他寄與厚望。

賴清德談到，國防部長由文人擔任，外交部長由不同領域的人擔綱，在民主國家是常見的，在台灣也沒有例外，更何況顧立雄部長過去是國安會的祕書長，本身進行非常深入的國安跟國防合作，在任內也表現傑出。

顧立雄則是表示，文人國防部長如賴總統說的在民主國家並不少見，當然感覺擔子很重，「我戰戰兢兢戒慎以對，我很清楚國防戰略目標，打造現代化勁旅」。他說，要讓全世界都能看見我們有自我防衛決心跟實力。