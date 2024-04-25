涉嫌地下通匯200多億的「88會館」負責人郭哲敏，檢警搜索前，郭搭機離境遭通緝，去年8月檢警調將郭從泰國解送回台，並聲押禁見獲准。新北地檢署去年依違反《銀行法》、《洗錢防制法》起訴郭，因相關證人詰問完畢，新北地院25日裁定5千萬元交保，限制住居、出境、出海及配戴電子腳鐐8個月，以監控行蹤避免脫逃。

新北地院說明，郭哲敏、張旭昇違反《銀行法》案件，被告2人聲請具保停止羈押，合議庭考量2人涉案情節、身分、地位、資力，參酌犯罪惡性及勾串共犯、證人的可能性、本案所致法益侵害程度及審理進度，認為2人如能提出一定數額保證金供擔保，應有相當程度的心理約束力，因此無續押必要。

新北地院指出，另考量2人犯罪嫌疑重大，所涉《銀行法》法定刑亦重，認為均有限制出境、出海及限制住居原因及必要，裁定郭哲敏5千萬交保，限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月，張旭昇30萬交保，限制出境、出海8個月及限制住居。

新北院審理時，郭哲敏均犯行否認，稱他的「包網平台」架設、授權使用都在國外，並未涉及台灣境內，不算是賭博，另外也否認有涉嫌地下匯兌，稱他只是「消費者」，並未親自進行地下匯兌。