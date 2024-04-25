花蓮接連強震，23日再度震垮房屋後，至今仍不斷發生餘震，而23日強震震央花蓮壽豐鄉水璉村跟鹽寮村，當地受影響，卻傳出「鄉長出遊日本」，鄉公所當天也拉下大門，未開設應變中心，遭網友砲轟「我們在受災、公僕去享樂！」更被爆料0403人就不在坐鎮指揮；曾淑懿澄清說，20到25日則是既定的日本考察行程，她在日本都透過網路全程掌握鄉內資訊，今晚就回花蓮。

壽豐鄉長曾淑懿（右一）說0403地震後密集關心鄉內災情，0423地震發生時間，則是已安排好既定出國公務行程，並未影響地震救災。（壽豐鄉公所提供）

0423強震，位在震央的花蓮壽豐鄉水璉村跟鹽寮村都受到影響，不少房屋受損，部落居民更被劇烈搖晃嚇得不敢睡，把床搬到戶外睡覺避難。

因餘震不斷，隔天24日縣長徐榛蔚就趕往壽豐鄉化仁國中水璉分校、消防局水璉分隊以及紅黃單民宅關心災後受損情形，並到水璉活動中心給受災戶溫暖支持，當時就不見壽豐鄉曾淑懿同行勘災，後來才得知鄉長出訪日本，地震災情未坐鎮指揮。

臉書匿名粉專《壽豐人出草》爆料，「0423村民打電話到壽豐鄉公所，竟然又跟上次0403大地震一樣，整個壽豐鄉公所也跟著停班停課？身為地方行政機關，兩次竟然都未開設防災應變中心，更沒有人留守接災情電話。」引起網友熱議，有人認為網路發達能隨時掌握情況，但多數網友留言諷刺「我們在受災、公僕去享樂」、「整個壽豐鄉公所跟縣府宣步停班停課一起放假去」。

媒體查證後，曾淑懿強調說，0403地震後壽豐鄉公所立即成立災後通報群組，由她指揮各課室投入救災，救援，聯繫；這個群組沿用至今通報運作，地震後的週休假日，她都在鄉內鹽寮，水蓮，月眉，米棧，池南各村勘災，0403之後，花蓮鐵公路雙斷，網路不實言論指陳她人到外地，錯誤資訊令人遺憾，希望各界能多加查證再引用。

有關0423地震發生傳災情，曾淑懿說，水璉村民反映水管破裂，她在國外也立即協請自來水公司協助，增設兩處供水站；並向縣府請求協助在空闊地區搭建帳篷，協助民眾就地安置，由於當日地震頻繁，立即商情水璉熱心民眾就近添購物資，發送水璉鄉親。23日上午7時，收到縣府通報單指示撤除開設並恢復常時開設。

曾淑懿說，此行公所主管出訪日本名古屋是2月間就安排好，由於0403之後重建，勘災機制都上軌道，才在20日出國考察，依循程序向政府報准，公所還有建設科長等三分之二以上的同仁都在自己的崗位上，各司其職，讓公務能順利進行，她也透過網路指揮鄉公所主管勘災、救援。她今晚就會返國。