依據疾病管制署監測資料，今年全國新冠累積併發重症65歲以上長者占79％；桃園市重症個案中長者亦占77％，而全國累積死亡個案65歲以上長者占90％；桃園市死亡個案中長者占92％。桃園市衛生局響應世界衛生組織全球預防接種週，於桃園市各行政區加開共26場新冠XBB疫苗大型接種站，提供隨到隨打服務。

桃園市衛生局表示，為避免染疫重症甚至死亡，疫苗接種是最具成本效益的傳染病防治措施，尤其能保護脆弱族群降低重症及死亡風險，為提升民眾接種便利性，桃園市自3月29日起增設大型接種站，截至4月20日已開設8場次，累計接種4174劑新冠XBB疫苗，4月份再擴大辦理12場次，5月則擴大辦理14場次。

衛生局說明，國內新冠併發重症病例發生仍多，本土併發症及死亡個案95％以上未接種XBB疫苗，且65歲以上長者占併發症及死亡個案約8成和9成，為加強保護脆弱族群，呼籲65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾已接種第1劑XBB疫苗且間隔12週者，儘速前往接種第2劑，延長疫苗防護力。

另衛生局也說，衛生局另外加碼提供65歲以上長者接種健康好禮，每場好禮數量有限，發完為止，呼籲只要年滿6個月以上民眾尚未接種過新冠XBB疫苗者，皆可前往接種，桃園市合約醫療院所開診時間及社區接種站資訊可至衛生局官網查詢。另提醒民眾前往接種疫苗時攜帶健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡，接種後需多加留意身體狀況。