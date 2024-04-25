東海岸旗魚老鏢手張旺仔。（鄭國正提供／蔡旻妤台東傳真）

張旺仔是台東縣成功鎮新港漁港少數的旗魚老鏢手，他與海搏鬥近半世紀的傳奇故事被收存在國家文化記憶庫。成功鎮文史工作者鄭國正說，張旺仔鏢魚技術一流，是各船東大力爭搶的對象，更成為「台灣萬歲」紀錄片主角，日前病逝，享耆壽94歲。

鄭國正說，張旺仔船長在地方上譽為傳奇老鏢手，為人忠厚老實，鏢魚技術又是一流，是各船東大力爭搶的對象。船東「李益義」還特別把船名「新益滿」號改為「新旺滿」號，可見「旺仔」船長得到船東的信任與器重。

鄭國正表示，旺仔老船長今年3月底曾到他家閒聊近2小時，無論是「鏢旗魚文化的發展」，還是興致來時高唱起那首日本語發音的「船長之歌」，總是意猶未盡，快樂時光感覺過得特別快，看著旺仔老船長騎著特製的四輪摩托車離開，卻不知這竟是「最後一次」的聚會。

張旺仔2017年受訪時曾表示，鏢手必須藝高人膽大，不是每個人都能當，「當鏢手的斷手、斷腳機率是10個人有8個」，站在船頭高約5、6公尺鏢台上，沒有依靠，只有雙腳套在腳籠上，手持約5公尺長、重6.2公斤的鏢槍，頂著大浪找旗魚，相當危險。

根據文化部國家記憶庫人物資料，張旺仔1931年出生恆春，10歲跟祖父到基翬漁澳，18歲投入漁業，20歲與沖繩漁民學習鏢魚。28歲捕獲624公斤大尾黑皮旗魚，30歲1次鏢中10尾白皮旗魚，40歲鏢起1尾目測約750公斤白肉旗魚。49歲因不明暈眩昏倒船上，因無法再鏢魚，改近海漁撈，直到65歲退休，結束近50年海上生活。