台南文化局日前宣布「FunTainan樂遊台南」數位集章平台正式啟動，民眾只要走訪台南古蹟、景點、商圈，並掃描當地的QR code就可集點，並兌換台南400沙士、萬元金牌、以及神秘好禮。此次一卡通公司也響應活動，以台南元素發想，推出三款限量500張的紀念一卡通，市府推薦民眾購買收藏。

台南文化局日前在祀典大天后宮舉辦「FunTainan樂遊臺南」發布記者會，文化局與科技公司攜手推出FunTainan樂遊臺南集章平台，文化局期待透過數位集章活動，吸引民眾走訪台南特色古蹟、商圈。文化局說明，本次活動透過「歷史」、「小吃」及「女神」等3個系列的設定，吸引民眾實地走訪臺南在地文化古蹟、觀光景點及地方商圈，即日起民眾只要走訪活動公告的點位，掃描各點QR code即可獲得數位集章。

走訪台南古蹟參與集點活動可兌換好禮 (圖片來源：台南市文化局提供)

台南文化局補充，本次活動首波宣傳即攜手赤崁商圈店家推出「保庇369」活動，民眾只要集滿3、6、9款獎章，可兌換不同贈品，從特製款臺南400沙士、祀典大天后宮媽祖小神衣到神祕好禮、萬元金牌抽獎機會等著您來集章兌換。參與點位及店家包括：赤崁樓、所長茶葉蛋、文鼎留聲博物館、舊來發餅舖、Nest居酒屋、添厚餐廳、兩角銀古早味冬瓜茶、全美戲院、吳萬春香舖、廣富號帆布包、廟口清燉牛肉麵及日安良食府城鳳凰卷。

《400+》民間參與計畫，讓各界團體以其自身特點及創意豐富臺南400內涵，本次活動由科技公司規劃線上數位平台集章，搭配線下實體一卡通載具，將科技、文化、觀光、經濟等不同面向整合再現，也讓臺南400的紀念意義突破時空限制，透過個人化的蒐集路線而更富體驗與收藏價值。