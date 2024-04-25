2023財政年美國陸軍直升機飛行員的死亡數量令人震驚，已有十幾人因直升機墜毀喪生，這些情況導致了2023年4月全軍機隊停飛，經過全面的審查後，陸軍才解除了這一狀態，結果沒隔多久又有直升機墜毀，接著一路摔到今年（2024）機瘟還沒停，事故比例比往年平均值高出3倍。

據美國《防務新聞》（Defense News）24日報導，2023財政年是自2011年美國從伊拉克撤軍以來陸軍士兵死亡率最高的1年，10起事故共造成14人死亡，這些事故屬於「A級事故」，意思為導致人員傷亡或設備損失的事故，價值損失超過250萬美元（約新台幣8153萬元）。

美國陸航歷年來事故平均每年意外死亡6名機組人員，大約是每10萬飛行小時不到1起事故的水平。但根據美國陸軍戰備中心的數據，目前的比率為 3.22，是十幾年來任何財政年度最高比率的3倍。

2023年最致命的一起直升機事故發生在肯德基州夜間多機隊訓練演習中，2架黑鷹直升機相撞，造成 9 人死亡。5個月後，第160特種作戰航空團的一架MH-60海鷹直升機在執行訓練任務時墜入地中海，造成機上5人死亡。

接連發生的事故讓人更加擔憂，阿拉斯加的一起多機隊演習中，2架阿帕契直升機相撞，3名機組人員喪生。另外2名阿帕契機組人員在密西西比州的1次訓練飛行中喪生，而上個月德州美墨邊境執行任務時，1架拉科塔直升機（LUH-72A）墜毀，造成3名機組人員喪生。

陸軍高層表示，他們正在積極解決這一問題，包括公佈加強訓練的計劃，但專家表示，可能需要數年時間才能解決陸軍訓練中存在的根本問題，因此，在事故率改善之前，情況可能會變得更糟。