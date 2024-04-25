基隆市安樂區基金一路200號前今（25）日上午發現有自來水滲漏，原先自來水公司以滲漏的水量估計，應該是用戶管線破損，但下午實際開挖找漏後，由於當地管線複雜，被迫必須關閉直徑400mm的輸水主幹管進行維修，並自晚間8時起開始進行幹管更換工程，停水影響的範圍近半個安樂區，估計將有2000戶受到影響。

基隆市安樂區25日上午出現自來水滲漏狀況，台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，在接獲安樂區公所通報後，立即派員趕赴現場。25日下午回報時，以滲漏的水量並不大的情況，估計可能是終端用戶的輸水管道出現破損，才認為應不致造成當地大規模停水。

陳昭賢解釋，自下午1時許自來水公司派工開挖找漏後，由於當地的管線複雜，到了晚間，發覺必須先關閉當地直徑400mm的輸水主幹管才方便維修，於是緊急發布停水公告，自晚間8時起進行相關的維修，預計到26日凌晨4時前可以完成維修。

但因為關閉輸水主幹管，也造成基隆市安樂區大規模的停水，影響的區域包括了七安產業道路、內寮澳底產業道路、基金一路、基金三路、基金二路、基金公路、基隆港西岸聯外道路、安樂端、武崙街、武嶺街、武聖街、武訓街、武隆街、麥金路包含各巷弄等一帶。至少包括了半個安樂區的用水都受到影響。陳昭賢表示，這次的停水直接影響戶數約2000戶。

陳昭賢強調，考量夜間至凌晨用水量少，加上家戶都有水塔，相信將不致造成太多用戶的不便，一區處將全力搶修，希望提前完工。