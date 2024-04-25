桃園市桃園區25日晚間防空警報大響15秒，引起民眾緊張。警方解釋，是埔子派出所建置的電子式防空警報器誤鳴，經值班員警發現後，隨即按下消音鍵，並關閉總電源，請民眾不必恐慌。

桃園防空警報響起，不少民眾緊張，警方說，該警報於21時46分10秒許發生誤鳴情形。值班派出所同仁立即查證確認為誤鳴後，即前往控制台於21時46分25秒許按下消音鍵並關閉總電源。依規定通報勤指及民防管制中心，並於防空警報試轉記錄簿上註記本次故障情形。警方表示，本次警報器誤鳴係虛驚一場，還請民眾不必恐慌，將派員修復。