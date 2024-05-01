桃園一名李姓男子2022年4月晚間要出門工作時，不慎踢倒椅子，遭同住的郭姓外婆持椅子、圓凳追打，李男一怒之下出手推倒外婆，導致她撞到後腦緊急送醫仍宣告不治，李男坦承不諱卻稱是失手，但一審認為李男150公斤去推40餘公斤的8旬老嫗，有不確定故意，審酌他是自首，依家暴傷害致死罪判5年6月。案經上訴，二審駁回，而最高法院也駁回定讞。

中壢一名李姓男子2022年4月21日晚間10點準備出門上班時，不慎踢倒椅子，引發同住的外婆不滿，持塑膠椅、木頭圓凳、拖把在屋外朝他丟擲、揮打，他一怒之下伸出右手推外婆，導致她後仰倒地撞到頭，雖然緊急送醫，仍因顱內出血，隔天早上9點宣告不治。

李男坦承不諱，但強調沒有要傷害外婆，只是因為挨打才把她推開，律師也辯稱是正當防衛，請求減刑。

桃園地院調查發現，李男警詢時自承外婆一開始攻擊都被他擋住，直到遭拖把揮打到膝蓋，他才情緒失控回推，證明他是因氣憤所為，且調閱監視器，李男從頭到尾都沒有移動，卻突然伸右手推老人家，拿著拐杖慢慢走的外婆根本猝不及防，可預見老人家會往後倒，有傷害的不確定故意。

更甚的是，外婆返回房子拿拖把，中間有超過1分半的空檔，李男可以直接離開，卻是留在現場報警稱被家暴，不採信他的說法，也不構成正當防衛。

法官認為，外婆已高齡85歲，身高150餘公分、體重40餘公斤，但李男是正值壯年男子，身高170餘公分、體重超過150公斤，雙方體型、體力、力量都相差懸殊，老人死因有很大比例都是因為跌倒，自己踩空跌倒都可能送命，何況外人猛力推。

法官審酌警方到場時，李男抱著外婆且自承推了外婆害撞倒在地，符合自首要件，且其胞弟希望從輕量刑也已和解，依家暴傷害致死罪判刑5年6月。