美國國務卿布林肯周五（26日）在北京會見中國大陸外交部長王毅

（16:45更新--習近平會晤布林肯談話重點、王毅談話）美國國務卿布林肯周五（26日）在北京會見了中國大陸外交部長王毅，雙方在釣魚台國賓館舉行閉門會議，就因中方支持俄羅斯攻烏，以致緊張局勢加劇等一連串複雜議題進行了會談。接著美國國務院宣布，布林肯當天將會見中國國家主席習近平。今天下午4點鐘剛過，中方官媒新華社報導，習近平已於北京人民大會堂與布林肯會面。

央視報導，習近平說，中國大陸與美國建交至今年已45周年，兩國要做夥伴而非對手，「應該彼此成就，而不是互相傷害」，要求同存異，不要惡性競爭。對於中美互動，習近平提出「相互尊重，和平共處、合作共贏」3大原則。

習近平也再提「鈕扣說」。他表示，中方樂見美國自信開放、繁榮發展，希望美方也積極正面看待中國發展，「『第一顆鈕扣』扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走」。習近平提及，布林肯這次來訪是他幾個星期前與美國總統拜登總統通話時敲定，「希望你不虛此行」。

美國國務卿布林肯（左）周五（26日）在北京釣魚台國賓館會見了中國大陸外交部長王毅。（美聯社）

路透報導，王毅在會見布林肯時表示，美方不應把台灣當成控制中方的工具，應該停止向台灣提供武器。王毅說，美方應該支持中方「和平統一」。

路透26日稍早報導，布林肯與王毅這次會面儘管議程廣泛而棘手，但布林肯將設法取得進展。美國國務院發言人說，布林肯與王毅在會中談到維護台海和平穩定的重要性，還有中方在南海的活動。此外，雙方也談到，需要避免中東和朝鮮半島局勢進一步升高。

不過，王毅一開始就告訴布林肯，「在兩國元首的掌舵領航下，中美關係總體止跌企穩」，但另一方面也強調，「中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰」。

而布林肯則回答，要推動美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平去年11月在舊金山會晤時制定的議程，就需要「積極外交」。「沒什麼可以取代我們面對面外交的判斷，」布林肯並說，他希望確保，「我們盡可能清楚彼此有歧見的地方，起碼要避免誤解，避免誤判。」

而會前美國國務院官員就示意，中國支持俄羅斯會是討論的重點之一，並說華盛頓準備對不斷協助俄羅斯國防工業裝備和補給的陸企採取行動。

儘管高層交流不斷增加，而工作小組也致力解決加強軍事溝通，以及全球貿易等問題，但雙方關係依然緊張，而台灣和充滿爭議的南海仍然是衝突熱點。

中方官員和官媒對雙方可能在幾方面取得進展的程度表示懷疑，在幾個方面可能取得進展的程度。《中國日報》（China Daily）就在社評中說，雙方「很大程度上在各說各話」。文中指出，就烏克蘭戰爭來說，世人可以清楚地看到，它不是中美之間的問題，而美方也不該把它變成中美間的問題。