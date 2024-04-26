本次全中運基隆女中鄭心宜同學勇奪田徑標槍金牌。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

本次全中運建德國中吳宥葳（中）同學勇奪田徑2000公尺障礙賽金牌。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

113年全國中等學校運動會全部賽事於26日正式畫下完美句點，基市府教育處指出，基隆市參賽隊職員約418人，參加項目分別為桌球、羽球、網球、拳擊、跆拳道、射擊、田徑、游泳、射箭、柔道、木球、輕艇、擊劍等計13項種類，本次賽會基隆市共計拿下4金、7銀、11銅共計22面獎牌，田徑及游泳項目各摘雙金，終結前一屆的金牌荒。

在游泳部分，基隆高中游泳好手蕭子桓「十年磨一劍」，國小就開始學游泳，但直到國三的成績均位於中等程度，但上了高一「異軍突起」，屢創個人最佳成績，並完全展現在每場比賽中。

教育處表示，蕭子桓在首日的游泳高男1500公尺項目便以15分57秒71輕鬆拿下本市的第一面金牌，成績大幅領先、也讓對手產生壓力。在最後一天的高男800公尺自由式決賽中，子桓再度展現驚人的體力與耐力，一路輾壓對手，最終以8分18秒22的成績，連破兩項基隆市紀錄，囊獲個人第二面金牌。

教育處說，子桓特地將金牌獻給一直在背後辛苦指導的李玉蘭教練，並祝福玉蘭教練母親節快樂，他說，「我很感謝教練一路的支持我，也在教練的身上學到了不放棄的精神」。教練李玉蘭也表示，自己孜孜不倦的叮嚀與照顧，總算有了最棒的回饋，證明努力的汗水沒有白流。

田徑部分，曾獲得「2022總統教育獎」的基隆女中鄭心宜同學，在國中時期，因為對體育的熱愛加入田徑隊，並苦練標槍，曾於基隆市中小學聯合運動會標槍項目，擲出打破全市紀錄的43公尺03的佳績，但卻在後來的全中運賽事中，屢次挫敗。

不過樂觀的心宜總是抱持積極正向的態度，堅持練習，也常鼓勵同學，用滿滿的正能量與獨特的渲染力，讓團隊充滿鬥志。在教練陳心如的指導及日以繼夜的訓練，終於在本屆的全中運賽會中，以49公尺34的成績一擲成「金」。

教練陳心如很開心但也強調，「其實可以更好的，我們的設定其實都是要突破50公尺，心宜還是有些動作表現不夠好，我們再接再厲」，也期許高二的心宜，未來持續突破佳績。

在田徑的跑步項目，建德國中二年的吳宥葳同學最終以7分22秒15創紀錄成績勇奪金牌，也創個人最佳。吳宥葳從小跟著父母親一起練習跑步，長大後對田徑產生熱情，國一第一次參加去年的全中運便榮獲國女800公尺第三名的殊榮。

吳宥葳母親、身兼教練的李佳吟表示，「小花（吳宥葳）個性不服輸，常常練習的時候都火力全開，但其實對運動員來說，這很容易讓自己受傷，經過一年的修正，小花才漸漸對配速這件事有了概念。」在今年首次辦理的國女2000公尺障礙中，吳宥葳鳴槍後便以初生之犢不畏虎的銳氣，遠超第二名跑者，奪下金牌。

市長謝國樑每日關注選手賽況，感謝基隆小將們的奮鬥，除了恭賀獲獎選手外，對於其他未獲獎選手也給予肯定與鼓勵，希望大家調整情緒、重新出發，為基隆市的體育發展更推進一大步。

教育處代理處長楊桂杰也對教練及選手表達最高敬意，並表示基隆市代表隊本年度延續全中運潛優選手「黃金計畫」的支持，讓選手在集訓上無後顧之憂。

楊桂杰強調，市府今年除增派運動傷害防護員於全中運賽會期間隨隊支援，更首次增加了運動醫療的服務，提供高壓有氧太空艙等最新醫療設備，提升選手的抗氧力及身體素質，保持選手於賽事中之安定度。