前台北市長郝龍斌(中)代表柏村國小，頒發獎座予第6屆傑出校友前金門縣議會副議長謝東龍(右)。(于家麒攝)

素有「將軍學校」之稱的金門柏村國小今日隆重舉行65周年校慶暨改建大樓落成典禮，創校人郝柏村長子郝龍斌(右五)特別帶著郝家四代子孫前來祝賀，並與眾來賓一起為新校舍落成揭綵。(于家麒攝)

金門柏村國小今日隆重舉行65周年校慶暨改建大樓落成典禮，活動由該校學童表演閩南語歌謠與民俗舞蹈後陸續展開。(于家麒攝)

金門柏村國小創校人郝柏村生前題字訓勉「想飛」石刻仍佇立於校園中，勉勵學生要飛得更高。(于家麒攝)

在金門素有「將軍學校」之稱的柏村國小今(26)日隆重舉行65周年校慶暨改建大樓落成典禮，創校人郝柏村長子、也是前台北市長郝龍斌攜郝家四代子孫共10位家屬親臨現場為新校舍落成揭綵，隨後並與眾來賓及柏村幼兒園代表李昕橦與郝家第四代外孫女陳瑞寧兩位4歲可愛小女童一起代表師生，切下65周年校慶蛋糕，揭開象徵「傳承、65嶄新起舞」的序幕。

今早雖天公不作美金門下起滂沱大雨，柏村國小仍隆重舉辦了65周年校慶暨改建大樓落成揭綵典禮，冠蓋雲集，就連大雨也澆不熄現場的熱鬧氣氛；創校人郝柏村家族更由其長子郝龍斌攜第二、三、四代子孫親臨會場祝賀，其他包含金門縣政府秘書長謝士傑、金門縣議會副議長歐陽儀雄、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮代表會主席蔡乃靖及多位代表、金防部政戰主任鄭傑元、校友會會長呂麗紅、教育基金會主委呂國書、家長會長蔡貽迪以及地區各學校校長等貴賓均出席這場盛會。典禮由該校學童表演閩南語歌謠與民俗舞蹈後展開，隨後並進行改建大樓的有功人士、第6屆傑出校友、以及資深教職員頒獎。

據了解，金門柏村國小自1958年由時任金防部司令官胡璉、郝柏村將軍、以及許多的軍中無名英雄功勳興建，素有「將軍學校」之美稱；原有舊行政大樓歷經65年培育無數學子菁英，於2019才年申請教育部老舊校舍改建經費進行重建。

校長許雪芳表示，全新的柏村國小校舍主棟建築設計屋頂以一大兩小、三個等腰三角形做為屋頂外觀，秉持建校人郝柏村先生題字訓勉「想飛」之意象，同時結合該校三個層面之教育理念，第一層意義：如同三隻鳥兒在天空飛翔，勉勵學生要飛更高；第二層意義：三個屋頂象徵柏村「甜蜜家園三個家」意象；第三層意義：三個家就像一個老師牽著兩個小朋友的溫馨大家庭，呈現「家」、「飛翔」、「綠」、「自然共生」等概念，打造「一所會呼吸的學校」，並獲綠建築認證。

縣府祕書長謝世傑表示，新校舍的落成，將為學生們提供更舒適、更現代化的學習環境，也是金門縣學校發展的重要里程碑。期待以健康、勤學、創新、感恩的精神，發揮社區、學校及親師生良好互動關係，展現「柏村65 嶄新起舞」的柏村新風貌。

第二度蒞臨柏村國小校慶的前台北市長郝龍斌也表示，聽聞柏村國小校友會成立是出自中興大學退休教授呂金誠、金湖鎮陳文顧鎮長，以及很多熱心的校友的催生，也誕生了60週年校慶，5年前很榮幸躬逢其盛；今年欣逢65週年，許校長告訴他，這是她退休前的最後一次辦校慶，邀請他務必再回學校同慶，因此帶著家族10人一起前來看看柏村國小辦學的亮麗績效。郝龍斌也代替父親郝柏村感謝柏村師生、校友們，讓柏村校園一直響亮，他相信父親在天堂看見這麼棒的柏村校園一定倍感欣慰。

金湖鎮長陳文顧也以校友會榮譽理事長的身分，特別感謝柏村國小校友會、教育基金會及家長會等，為慶賀改建大樓落成贈送一座直徑150公分的戶外大時鐘予學校，藉此勉勵學子「珍惜光陰」。據悉，這座時鐘重達40公斤，工程人員耗費了很大工夫才能裝上，而這座大時鐘也是目前全金門最大的戶外時鐘。

校長許雪芳透露，改建大樓過程中其實也發生過小插曲！她說，本案設計中最重要的特色「挑高的閱讀大階梯」，當時由她主提案，木質的寬大的階梯地板閱讀區，在規畫設計階段，一度因補助經費拮据、原物料上漲，面臨刪掉這個重要元素的危機；但為了幫挑高圖書館請命，她堅決以「寧刪校長室面積，也不能省挑高圖書館施工費」 。縣府校舍規畫設計委員會委員們見她如此堅持，也傾全力協助柏村國小克服各種困難為教育一起努力，最終的定案版，柏村國小師生實現了坐在閱讀大階梯、徜徉書海之夢想，成為金門第一座木質打造挑高的閱讀大階梯圖書館。

校長許雪芳最後表示，這次校慶不僅是慶祝學校65周年生日，更是不斷創造未來的契機。全校教職員工將繼續努力，致力於提供最優質的教育，培育出更多優秀的人才，為社會的發展貢獻力量。