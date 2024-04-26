台客不來金、陸客不上門，金門觀光產業哀鴻遍野、生意慘淡，不少承租國家公園民宿、賣店的業者向立委陳玉珍陳情，爭取緩收減租。為此，陳玉珍昨(25)日邀集地區數十位業者，與金管處處長鄭瑞昌、營建署專門委員鄔廸嘉等人召開協調會，針對國家公園範圍內民宿、賣點、營區等緩收減租進行討論，經三方座談協調後初步達成共識，將比照新冠疫情期間規定辦理。

陳玉珍指出，會中決議租金緩收將採取每季租金展延繳交期限。第1季租金展延至7月20日前、第2季租金10月20日前、第3季租金12月20日前、第4季租金維持114年1月20日前繳交；另也達成參照「內政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園事業紓困辦法」之減收規定的共識，將再報請內政部核准後施行。

陳玉珍表示，國家公園管理處為金門保存很多很好的景點，而民宿、賣點業者投入協助經營，一同為金門觀光產業努力、更是功不可沒！她也相當肯定金管處長鄭瑞昌的積極辦理、馬上召集相關業者並研擬協助業者緩收減租的方案；但因減租議題牽涉相關法規，還請業者體諒多給點時間，她個人也會再協調中央上級單位來協助爭取，希望能確實的幫到業者度過難關。