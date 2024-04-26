在立法院26日院會中，民進黨團針對國會改革等法案發動變更議程提案，表決中國民黨團高「反對」手牌，以人數優勢封殺民進黨提案。（姚志平攝）

立法院民進黨團26日在院會提案變更議程，欲讓國會改革民進黨版逕付二讀，遭到國民黨團提出異議，透過表決成功否決民進黨提案。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘批評，沒收民主，國會已死。而國民黨團也回嗆，這種「偷吃步」不符合程序正義的方式，執政的民進黨好意思嗎？尊重委員會照步來，才是正道。

國民黨團表示，啟動「國會改革」以來，為求慎重，也為達到民進黨團的主張，國民黨團提案的版本皆依照立法院的議事規則，召開了三場公聽會並在民進黨團提出40次以上的散會動議的杯葛下，完成委員會審查，交付朝野黨團協商。

國民黨團表示，今日民進黨團提出逕付二讀的三項法案，仍在司法及法制委員會審查中，尊重委員會審查，有那麼難嗎？如今卻想「偷吃步」利用逕付二讀，跳過委員會討論，這就是清楚明白的雙標。民進黨團自己立下的標準，這麼快就忘記了嗎？

國民黨團呼籲，國會改革修法，攸關如何落實多數民意、以國會職權行使有效監督政府施政，事關重大，也是國人共同的期待。今日不接受變更議程，正是要求符合程序正義及尊重委員會專業。完備相關的議事審查程序，再送院會進行朝野協商，這才是民進黨團現在該做的事，「國會改革」修法，全民都在看，符合程序正義是最基本的要求，就請民進黨團一切照步來，別想偷吃步、又輸不起。