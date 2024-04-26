國民黨新北市議員陳偉杰今（26）日在新北市議會質詢，提到淡水區淡海新市鎮是否設立新國中、或是將現有國中遷設一事討論已久至今沒有結果，教育局回應由於淡水人口成長趨勢不均，目前仍在第二階段評估。

陳偉杰提到，去年議會上就有提到淡海新市鎮新國中一事，當時教育局說今年1月份會評估，現在已經4月了，是否有結果？教育局長張明文說，1月時已有結案報告出爐，經過統整發現淡水現階段區域不均、人口移動等問題，未來變數如何處理，還在搜集地方意見，會整個評估。

陳偉杰認為，現階段雖然淡水國中、正德國中沒有額滿，但新市鎮地區的國小額滿越來越嚴重，「家長不能等，有人說從孩子小學等到國中快畢業」，要求教育局至少先評估未來有無可能在新市鎮成立國中，「趕快下決定好不好」。

教育局補充，有關「淡水新市鎮是否設立國中或遷校議題」，本局前已委託專業單位評估，目前該區教育資源足夠，另考量淡海新市鎮未來有就學趨勢，教育局後續將再進一步凝聚在地里民、家長及學校等意見共識，以達到教育資源配置適宜性。