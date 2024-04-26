北市警松山分局員警日前尋獲1輛失竊機車，循線調查發現是被新北市一名60多歲沈姓男子偷走，然後再棄置於路邊，經擴大追查，赫然發現沈嫌在3月底不到10天內就在北市、桃園等地連續竊取7輛機車，只要看到沒有拔鑰匙的機車就騎走。

松山分局隨即組成專案小組，無業的沈嫌因得知近期多名警方前往住家查緝而逃亡在外居無定所，警方追查發現沈嫌近日跑到屏東市落腳，隨即派員至屏東市，將剛入住旅館的沈嫌逮捕到案。全案依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官聲押獲准。