統一期貨表示，周四晚間美國公布第一季GDP成長率遠不如預期，導致美指期顯著拉回，而後在美國財長葉倫（Yellen）釋出樂觀談話後止跌回穩，今天日盤台指期則延續漲勢上攻；近期台指處在月季線震盪的中性格局，但兩均線間仍有近800點的點差，加上美股財報多空交雜，外資期現貨籌碼多空不定，使本周台指來回大幅震盪。若通膨方向支持葉倫對通膨降、經濟強的樂觀預期，台指有望化解月線賣壓再戰新高。

外資日盤逢高顯著減碼空單，近期籌碼來回變增減頻繁，使盤勢震盪，後觀察能否出現大額空單減碼並翻正，則有利台指打破震盪格局。惟目前空單水位仍高，偏空看待；十大特法空單大減，中性偏空看待。

觀察臺灣期交所內商品報價，小臺指期下跌10點、電子期貨下跌3.55點、小電子期下跌3.1點，半導體30期貨則是上漲13點；台積電期貨夜盤上漲1元、暫報785元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見，美國道瓊期貨上漲72點、美國標普500期貨下跌5.25點，美國那斯達克100期貨漲21點、美國費城半導體期貨則是上漲38.5點，英國富時100期貨漲8點；商品期貨方面，黃金US期上漲8.8點、台幣黃金期跌28.5點。