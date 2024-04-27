立法院國民黨立委傅崐萁一行，在大陸國台辦副主任潘賢掌陪同下，今天（27日）上午參訪位於大興的北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心。

參訪完自動駕駛示範區，傅崐萁接受聯訪時表示，解決交通安全問題在全球各國都刻不容緩。不只行人、更要讓所有行駛的車輛都能夠順利的把大家送回家，所以在未來如何利用5G推動人工智慧，讓每一個路口都能夠保持交通安全，是國際都關注的議題。

傅崐萁表示，人工智慧自駕車在示範區裡能夠全面推動，不管是大卡車、小汽車還是計程車，亦或是行人，都能夠得到各種訊息，能夠很精確的讓大家平安行駛，這是未來的整體趨勢。藍營立委一方面來北京參訪，一方面來學習，更希望未來兩岸一起交流。

傅崐萁表示，台灣是一個人口非常密集的地方，未來如果人工智慧AI的自駕車能夠在台灣街頭行駛，相信可以降低很多不幸的車輛撞擊事故，不管是在公車、卡車、小汽車、計程車亦或是高鐵跟火車，都可以一體適用。這樣全新且大膽的實驗，希望海峽兩岸一起合作，讓未來的交通出行體驗更加平安美好。