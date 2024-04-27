幸運拿到簽名小球的王偉丞。(黃及人攝)

來到參加國泰NBA國際高中籃球邀請賽的帕克、威金斯兩名NBA傳奇球星，27日跟300名幸運球迷進行球迷見面會，更大玩猜謎搶答、足球、罰球等小遊戲，但提到兩人凌晨的地震體驗，兩人異口同聲表示都被嚇到了，威金斯更說：「不信你摸我心臟跳多快！」

活動一開始進行猜謎搶答，包含帕克與威金斯的綽號、出生地、選秀順位、生日、效力球隊等等都被列為問題，最後選出10名答題最快且正確率最高的球迷，每人都可獲得親筆簽名小球，14題當中答對13題的王偉丞說：「我還跟威金斯說，他蠻帥跟我一樣。」

「我本身是帕克球迷，我爸才喜歡威金斯，」擔任教職員的王偉丞表示，「原本我國中喜歡詹姆斯，卻因看過2014年總冠軍賽熱火輸給馬刺之後，從此喜歡上帕克，主因還是他很帥，球風也很好看。這顆小球我會拿回家當作傳家寶，帕克跟我想像差不多。」

昨天全程觀看國泰NBA國際高中籃球賽且進行培訓的威金斯說：「感覺台灣高中球員都有天賦，只要講一句就會清楚我想表達的東西，希望他們以後能夠更有自信面對未來。」帕克則說：「我很期待看到台灣球員打進NBA的一天到來，這也是前總裁史騰的全球化目標。」

在結束遊戲後，帕克更站在球場中圈，直接背對籃框向後出手大號三分球，儘管他前兩次出手偏差很多，卻在第三次出手空心命中，也引發現場球迷一陣尖叫，威金斯笑說：「帕克投進很正常，因為我們都常練習這種投籃！」