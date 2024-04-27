行政院長陳建仁27日到高雄視察台39線（高鐵橋下道路）延伸至仁武規畫及推動情形，高雄市長陳其邁陪同。陳建仁在致詞時說，記得陳其邁上任時曾說要為高雄帶來新的科技產業，他做到了，很了不起。

陳建仁表示，自蔡英文總統上任以來，政府積極推動南部半導體材料聚落，持續壯大串聯竹科、中科、南科西部矽谷帶的半導體產業。以楠梓的原高雄煉油廠址為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為新興半導體製造聚落，南接大社、仁武、大寮、林園、小港（大林埔）半導體材料聚落，形成南部半導體材料S形廊帶。

陳建仁指出，科學園區的選址有許多考量，除需具備完善的生活機能與教育設施外，便捷的聯外交通更是重要的關鍵因素之一，以吸引更多人才前往當地投入科技產業，進而達成區域平衡發展的目標。高雄市在陳其邁帶領下，近年來在科技產業迅速發展，令人刮目相看。

台39線從阿蓮延伸至仁武將扮演重要南北向運輸服務，串聯台南科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區、仁大工業區及楠梓產業園區等，成為高雄貨物及半導體產業的運輸動脈。

工務局協助交通部公路局代辦台39線優先段部分（市道186線至橋科1-2號道路），預計於2026年6月完工通車。

工務局表示，為及早完成聯外交通建設，中央與地方一起合作，內政部委託市府代辦友情路、大遼路拓寬、橋科1-2號道路開闢，國道1號高速公路匝道用地取得，交通部委託代辦台39線優先段，總計經費60.8億元，強化園區交通運輸服務機能與品質，完工後將可完備橋科營運階段提供廠商對外通往岡山交流道的動線，便利交通。