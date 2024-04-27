雖然浪費4分領先優勢，又在延長賽突破僵局制11局上掉2分，但中信兄弟展現韌性，靠著陳子豪2分炮追平續命，最後在12局下滿壘時靠著對方再見暴投以7比6氣走統一獅。

兄弟在2局下靠著3支安打加1次失誤一口氣攻下3分，3局下陳俊秀再敲出改披黃衫後首轟，將領先擴大到4分。但在先發投手艾士特退場後風雲變色，讓獅隊7、8局先各追1分，9局上終結者吳俊偉失守，滿壘時砸到陳傑憲讓比賽回到原點。

第10局雙方無功而返，11局上獅隊靠著林靖凱、林安可安打攻下2分反超，11局下面對邱浩鈞，陳子豪在球數1好1壞時敲出右外野2分炮，將比數追平，讓球隊在12局下有了向對手說再見的機會。

陳子豪表示，當下只是抓好球、紅中內角攻擊，並沒有設定球種，敲出追平轟回到休息室他也開心與隊友慶祝，「很開心、很振奮，雖然不是再見安打，但還是對球隊有幫助。」

加上前役在8局代打開轟，陳子豪連2場有全壘打演出，但他認為，自己在比賽前段打擊都沒有發揮是不理想的地方，「也是希望前面能有貢獻，這幾場都是前面沒有安打比較可惜。」

辛苦贏下這1勝，總教練平野惠一賽後直呼：「一句話，能在這麼多球迷面前贏球真是太好了！」此役兄弟野手全員登場，他也對球員韌性給予肯定，「選手都很努力，雖然中間有些不順，但可以給球迷好的結局真的很開心。」

而另一地在新莊的比賽，富邦悍將與味全龍同樣打到延長賽，悍將靠著11局下林哲瑄滿壘時敲出再見安打，以4比3驚險勝出。