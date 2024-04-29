外傳台積電（2330）將延後中科台中二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案，中科管理局今（29）日證實：「廠商說不急了，年底再給地就好」，原本力拼今年8月交地，在接獲台積電通知，並配合台積電的建廠規劃時程，「中科擴建二期園區開發將延至年底交地，但製程不變，仍是2奈米以下最先進製程！」

據悉，中科台中園區擴建二期園區總面積89.79公頃，中科管理局預計年底交地給台積電後，台積電規劃興建4座12吋晶圓廠，預計2奈米以下最先進製程，最快明年動工興建，未來將可帶動5,000億元的年產值，提供4,500個直接就業機會，關聯產業效益預估每年可達到1.2兆元。

攸關台積電2奈米以下最先進製程新廠用地的「中科台中園區二期擴建計畫」，隨著台中市都市計畫案今年3月6日發布實施後，全案進入最後的土地取得程序。中科管理局從上周六開始，連續舉辦四場土地所有權人協調會議，29日與二期園區最大地主－興農集團舉行土地價購協調會，由中科管理局副局長許正宗主持，包括久未露面的長億集團創辦人、興農育樂董事長楊天生，以及興農育樂副董事長楊文山、總經理楊文遠等人都親自到場。

中科管理局副局長許正宗指出，中科台中園區二期擴建園區總開發面積89公頃，其中，台中（興農）高爾夫球場占67公頃，比例約達76.8％，軍方靶場12公頃、私人土地10公頃，土地取得總預算高達237億元。

目前，中科二期園區共有107位地主，中科管理局連續舉辦四場土地價購協調會，共有74位地主出席，地主參與率已達70％，據悉已有部分地主陸續繳交價購同意書。

中科管理局今日與興農集團洽談土地價購案時，興農認為，部分土地的估價條件不同，希望估價師重新評估；另也希望將1,750張高球證的補償金，納入補償營業損失中。不過，中科管理局認為，球證補償屬於私權部分，應由興農與會員自行協調。

據悉，部分高球證會員要求興農每張高球證補償費180萬元，如此一來，興農得支付超過30億元的補償金，惟雙方對於補償金價差很大、至今尚未談攏。

許正宗表示，中科二期土地價購同意書及意見陳述書，最後繳交期限為5月15日。他強調，土地價購價格不但優於市價，且加發3％獎勵金，條件絕對優於徵收，但若土地價購協議不成，將進入強制徵收程序，「屆時價格不見得比價購好」。

中科台中園區二期擴建計畫所在的台中（興農）高球場隸屬興農育樂公司，外界推估，一旦球場被徵收，扣除球證補償金後，楊天生家族可以落袋的現金，預估在150億至200億元間。