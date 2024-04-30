前立委邱毅日前爆料，國民黨主席朱立倫與前總統馬英九密會時，有共識要廢除「反滲透法」，否則兩岸無法展開交流。對此，朱立倫今出席「113年度全國模範工會領袖表揚大會」前受訪直言，沒聽過這件事；媒體追問是否特別想修訂「反滲透法」？朱再重申，沒有聽過這件事情，就不回應。

針對邱毅日前稱，下個回合藍綠交鋒的焦點，應該是立法院裡《反滲透法》的攻防，馬英九密會朱立倫時，雙方的共識也是要廢除這個惡法。朱立倫今出席「113年度全國模範工會領袖表揚大會」前受訪表示，完全沒有聽過這件事情。至於有學者明確指他確定不會訪問中國大陸，朱則說，昨天他已經說過，目前沒有這個規劃。

對於國民黨立委徐巧芯因大姑詐騙案遭綠營圍剿，朱立倫表示，台灣民主政治怎會淪落到惡意攻擊國會議員，應該把社會焦點放在關心民生、勞權，或是民眾關心的議題，每天攻擊在野黨立委，或是由民進黨與其所屬的網軍、媒體發動攻擊，台灣民主真的是向下沈淪。

朱立倫呼籲，民進黨主席賴清德要想辦法制止民進黨這樣的歪風，不要再做讓人民看不起的民主政治。

此外，對於台灣貧富差距已從過去的16.8倍擴大到66.9倍，朱立倫表示，相信這個數字絕對是低估，事實上台灣貧富差距不只有資產差距，尤其整個的收入的差距愈來愈大，如何提高勞工薪資，保障勞工權益，政府與民間該做的事情都還要努力，包括勞工團體最關心的勞退權益。

朱立倫強調，如果未來發生問題時，政府一定要完全負擔，對於（勞退）提撥比例也應該要做一些調整，而有關勞工權益保障，有太多事情該做，國民黨也一定會跟所有的勞工朋友站在一起。