台南市長黃偉哲（右二）今天一早赴後壁區視察「下茄苳排水治理工程第三期」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市後壁區新東里、頂安里6年前在0823颱風時，大水漫過堤防淹到村子裡，市府水利局向中央爭取經費拓寬排水斷面，目前工程進度近7成，市長黃偉哲30日前往視察，同時指示在汛期前優先完成河道護岸通暢排水路，希望未來完工後遏止溢堤淹水夢魘重演。

汛期來臨，黃偉哲今天一早赴後壁區視察「下茄苳排水治理工程第三期」，市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳也都到場關心。

水利局表示，下茄苳排水的治理率已達8成，但中游及上游局部區段尚未整治，目前的土堤防洪高度及渠寬明顯不足，往往易受八掌溪迴水影響及極端氣候強陣雨的雙重作用下，排水水位壅高溢淹釀災。

下茄苳排水治理工程第三期 工程項目包含新建結構護岸、防洪牆及防汛道路各約972公尺，拓寬既有排水斷面，從原來排水斷面從10公尺拓寬為18公尺並提高堤頂高程，提升周邊防洪能力，總工程費5000萬元。

黃偉哲說，該工程治理完成後，將達10年防護頻率及25年不溢堤的標準，以降低沿岸居民淹水風險，保護周邊新東、頂安社區，也保護周邊大片農田免於沖刷土壤流失影響農作收成。