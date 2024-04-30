一名有3個孩子的媽媽兼差當外送員，昨天到一間撞球館送餐，竟然是4、5名國、高中生來取餐，好奇問他們為什麼上課時間不用上學？其中一名學生說因為病假很好請，媽媽都會簽，另名學生則罵「干你X事」，讓她非常震驚，店員聞聲連忙勸她別管太多。

原PO在臉書「匿名公社」發文，平時兼差當外送員，昨天白天送一單到一間撞球館，結果取餐的是4、5名國、高中生，於是問他們「今天不用上學嗎？」其中一個學生回說病假很好請，媽媽都會簽名，另名學生則罵「干你X事」，店員聽到後連忙跑來勸她不要多管閒事。

看著4、5個國、高中學生集體蹺課，身為三寶媽的原PO感嘆，自己也有孩子，看了很擔心，這樣不會有問題嗎？小孩請病假，當家長的都不會確認小孩有沒有待在家？怎麼隨便就簽假單。

貼文PO出後，不少網友紛紛留言，「現在的家庭教育堪憂啊」、「那間撞球館，應該就是某幫派經營的，為了妳的安全著想，真的不要多管閒事」、「他爸媽都不管了，妳幹嘛管，等等惹禍上身」、「有什麼家長就有怎樣的孩子，階級複製」。