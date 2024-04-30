2019年北投一間汽車修理廠發生火警，燒死一對劉姓姐妹，劉父痛失愛女提告求償，士林地院審結，認定梁姓修車廠老闆、藍姓房東涉犯過失致死罪，分別判處有期徒刑8月、1年4月，且因兩人在賠償金的存證信函上記載真相被蒙蔽，否認犯行，不予宣告緩刑，可上訴。

判決指出，梁男自2004年5月1日向藍姓房東承租房屋，藍未注意電路管線使用狀況，也沒有維修保養，梁男則在外牆裝有廣告招牌，堵塞緊急出入口，妨礙消防車通行，導致經2019年8月13日發生火災，住在2樓一對姐妹因逃生不及，吸入濃煙嗆傷身亡。

兩人都否認犯行，但經法院判決，梁男已經給付劉父185萬賠償金，並未與家屬達成和解，甚至在給付賠償金的信函上載明，火災鑑定書的判斷僅憑事後臆測，真相被蒙蔽云云，法官認為，並不符合緩刑促其遷善、復歸社會的目的，認為兩人過失行為，造成家屬損害深遠，不予宣告緩刑。