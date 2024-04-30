日本自民黨青年局長鈴木貴子率訪團一行11人來台，並會見正副總統蔡英文、賴清德等人。媒體詢問是否邀情蔡英文總統卸任後到日本，鈴木貴子回覆，她的故鄉北海道道路寬廣，蔡英文說過喜歡開車，她到北海道一定可以安心開，也邀請她到日本環島旅行，分享作為台灣首位女性元首典範經驗。

訪團成員包含日本自民黨青年局長鈴木貴子、參議員藤井一博、眾議員金子俊平、眾議員山本左近、參議員友納理緒、日本青年會議所（JC）「日台友好之會」會長麻生將豊等11人。

鈴木貴子指出，過去青年局慣例會在黃金周訪台交流，今年恰巧碰上520總統就職，原以為可能有點困難，但因為我國表示每年慣例都有此活動，堅定邀請「一定要來」，所以他們今年還是來了，且今早交流成果豐碩。

她強調，目前國際與社會情勢愈來愈複雜，因此穩定台日關係也更顯重要，自由、民主與法治是台日之間共同價值，「我們是夥伴」，由年輕人組成的青年局是有責任的世代，也願意為加強台日夥伴關係做出努力。

媒體詢問是否邀請蔡英文卸任後訪日？鈴木貴子笑回，蔡英文今天表情比以往輕鬆，而因為蔡英文說過喜歡開車，她的故鄉北海道路寬廣，因此來到北海道可以安心的開車，與期待蔡英文赴日環島旅遊。另外，因為日本政壇女性成員比例低，也期盼蔡英文以台灣首位女性總統的典範與日本分享交流。

媒體另外詢問520就職大典日本訪團陣容，鈴木貴子回覆，相關聯盟都有在進行研究，但是她可以肯定，親台人士之中，一定會是最高層級的人員來台與會。