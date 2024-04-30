隨著科技與國力畫上等號，全球主要經濟體都在力爭站上制高點。義大利政府周末也拋出震撼彈，宣布計畫對半導體產業投資約100億歐元（約新台幣3540億元），力拼成為歐洲最大的晶片生產商之一。

儘管美國半導體大廠英特爾已擱置在義大利的投資計畫，但今年3月，義大利工業部長烏索（Adolfo Urso）宣布，新加坡新創公司Silicon Box將投資32億歐元（約新台幣1133億元），在該國北部蓋一座晶片工廠。當時烏索就透露，政府部會相關工作小組近幾個月來已與台灣團體舉行了會談。

烏索周末除了向記者表達義大利發展半導體產業的決心，還暗示即將有更多好消息公布，「我相信在未來幾周內，我們將會發布其他同樣重要的訊息」。去年4月烏索曾透露，已分別向台灣與南韓各派出一支部會層級的任務小組，討論並說明義大利的半導體計畫。

對於義大利可能與找台灣當半導體計畫合作夥伴，PTT網友也紛紛發表意見，許多人的重點都放在義大利人的個性上，質疑該國發展半導體的可行性，「義大利人最好是願意加班」、「現場時間到就要喝咖啡，南北都一樣，晶圓廠怎麼做」、「就這種工作態度想搞半導體製造？」、「義大利人忙著喝下午茶 誰會跟你輪班？」，但有人卻有不同看法，「不要看不起義大利人，他們的自動化程度很高」、「三十幾年前人家機械生產自動化就很高」。