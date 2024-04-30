物價今非昔比，現在外食吃一餐可能要幾百元，一名網友外出買晚餐，身上只有200元，好奇詢問「自助餐什麼菜不能夾？」，引起熱議。最多人紛紛提醒不要夾魚，如果是秤重計價則要避開有湯水的菜色，也有內行人分享1招最方便搞定。

一名網友在PTT八卦板發文表示，家中沒有開伙煮飯，打算去買自助餐，考量預算只有200元，怕付不出錢會很尷尬，會避開小卷、魚跟蝦球，好奇詢問「還有什麼菜不能夾？」

貼文引起眾人討論，「魚不要夾，保證走不出來」、「魚千萬不要夾，然後找一下人潮多的會比較好一點」、「鮭魚，我上次夾一片，那一整盒150」、「肉類、魚，隨便可能就破200」、「白斬雞鴨類的跟魚最好都別碰」、「如果是秤重的那種，有骨頭的和湯湯水水的不要夾」、「秤重的不要選湯汁一大堆，蒸蛋也是超重」。

也有內行人建議，「直接找阿姨包便當不是更穩」、「你直接跟老闆說幫我配200元就好，老闆幫你夾省得你夾的提心吊膽」、「可以去固定價格可以選菜的便當店」、「你直接說100便當就好，然後還能吃兩個」。