立委郭國文3日邀請國土署署長吳欣修南下，會勘討論善化、西港、麻豆、官田區興建社會住宅的可能性，希望提升南科生活發展機能。

郭國文表示，準總統賴清德是台南老市長，未來政見包括持續推動社會住宅，要用8年時間再蓋13萬戶，達成總共25萬戶目標。

吳欣修表示，百萬社宅目標包含直接興辦25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，目前進度可以說是順利快速進行，今天南下就是要來加快進度。

郭國文表示，南科園區周邊生活機能不足問題，科技人才進駐造成房價攀高，社宅規劃要有更宏觀思維。行政院日前拍板，未來各縣市進行整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，必須保留3~5％供社會住宅使用，都市更新及大眾運輸導向開發（TOD）的「容積獎勵」及「增額容積」項目也需優先納入。

郭國文等人會勘善化FG區，未來若是土地移交順利預期可以興建社會住宅700戶左右；原先郭國文爭取麻豆總爺社宅一案，國土署表示目前已在進行前置作業，力求盡速施工。

有關地方民眾期盼首府大學退場後用地能夠再蓋一座社宅，郭國文要求台南市政府儘速與中央單位協商。

另外西港以及官田區爭取社宅一案，預期進度樂觀超前，國土署樂觀表示未來西港社宅預估能提供約570戶、官田社宅提供約400戶的需求。郭國文要求國土署加快進度，紓解因南科三期擴建案帶來的人潮與居住壓力。