張懷顥個性樂觀，歷經低潮後再次站穩腳步不被大環境打敗。（陳俊吉攝）

張懷顥個性樂觀，歷經低潮後再次站穩腳步不被大環境打敗。（陳俊吉攝）

「創作才子」張懷顥時隔3年推出新單曲〈宿醉台北〉，透過音樂傳達他這幾年生活經歷的心情轉折，就像喝酒宿醉的感覺，當下獲得的快樂，隔天迎來的卻是懊惱與不舒服。他說：「前幾年有很多事，經常一頭熱付出卻沒有好結果，感情也是，一度想離開台北這個讓我又愛又恨的地方。」決定將這些感受寫下來，創作〈宿醉台北〉。

張懷顥從小在美國長大，15歲曾代表舊金山參加華語歌唱比賽，18歲時回台與哥哥張懷秋一同參加甄選，最終哥哥被選中成為「大嘴巴」的成員，他則進入貿易公司工作，年薪破百萬。直到2013年，張懷顥參加歌唱比賽嶄露頭角，才終於獲唱片公司簽約等待發片，只是沒想到這一等卻是5年，首張專輯推出後，他與唱片公司的合約也到期了。

張懷顥重回自由身後，沒想到又遇上疫情，零活動零收入，存款一度只剩個位數；他苦笑說：「當時是我人生第一次破產，不斷問自己接下來到底要幹嘛。」只能靠著在媽媽開的韓式料理店打工，彎腰清理桌子招呼客人，勉強度日。

但生性樂觀的他沒有被打敗，除了打工維生，他鼓勵自己開源節流，寫歌創造更多收入，「因為歷經過身上完全沒有錢的日子，現在會問自己『接下來10年我要幹嘛、做什麼事可以幫助我收入不間斷』？所以我開了一間詞曲版權公司」，接下來打算舉辦創作營，號召更多音樂人集思廣益。