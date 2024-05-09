北市警局長張榮興被傳出應議員之邀，參加餐會「偶遇」地方角頭，有官警直言，縣市議員掌握警方財政大權，動輒就要放話要砍預算，讓警察在民代面前矮了好幾截，而且各種「選民服務」五花八門，其中更不乏有關八大行業，連警察臨檢次數，有民代都能以「不符比例原則」，暗示「不要太常去」，讓執法者有苦難言。

市警局長張榮興、萬華分局長董欣欣，這次也是因為民代邀約，才會與芳明館大哥進行餐會，有警官直言，像之前松山黑衣人案、北投趙介祐案，其實背後都聽說有民代介入、關心，打著「選民服務」的旗號，給警察有形無形的壓力。

有基層表示，部分民代「關切」八大行業的情況很普遍，過去甚至曾有不少特定店家，管區會被直接告知有民代插股，警方根本不敢擅動，連臨檢多一點，長官可能就會接到電話。

警方因有執法立場，現在都會迴避與兄弟、業者碰面，但有時民代邀集，他們也不得不去，有時去了才知道某某也在場，而就是要講某某事情，大部分的官警到場發現是個「局」，礙著民代面子，也只能虛應故事，啞巴吃黃蓮。

民代插手警察事務時有所聞，最近就傳出，某分局有女警遭1名酒醉女子踢傷，女警提告傷害後，女子找上地方人士跟民代關切，最後講定18.8萬和解，但女子又認為開價太高，民代就給警察高層壓力，希望「喬一下」，沒成功後，警方高層為此還責難派出所，而女警後來拿到和解金，直接全數捐給孤兒院，整件事都讓基層士氣大受打擊。