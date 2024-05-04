桃園國際機場又出包！上個月桃機高空清洗作業時，未保持安全距離，伸縮吊臂刮傷在一、二航廈間接駁電車（PMS）的車頂空調機殼受損，今天下午14時許，又發生一起工安意外，第二航廈3樓旅客休息區發生天花板砸落，一名工人從天花板掉下，整個人垂在半空中，目擊的旅客嚇得驚慌失措。

據《ETtoday新聞雲》報導，（今4日）下午2點06分左右，第二航廈出境通關往登機門方向，一旅客休息區竟無預警掉落多片天花板，隨後一名工人從天而降，半身掛在半空中、雙腿還不停搖晃掙扎，企圖讓自己不摔下來，但驚悚畫面已經讓現場目擊者嚇壞逃離，更諷刺的是，當下左方還有不知情民眾正搭手扶梯上來。

桃園機場接連出包，民眾認為是「螺絲鬆了」，上月電車軌道遭高空清洗車的吊臂入侵，結果導致電聯車車頂受損，桃機只開罰包商，內部卻無啟動檢討機制，根本罔顧旅客安全。這次的公安意外詳細狀況為何？還有待桃園機場進一步釐清。