國民黨立委徐巧芯爆料交通部觀光署上海辦事處的標案中，提及經營微博、微信、小紅書等社群媒體，批評政府一邊抗中保台、一邊宣傳想賺紅錢。（摘自微博／陳祐誠台北傳真）

國民黨立委徐巧芯爆料交通部觀光署上海辦事處的標案中，提及經營微博、微信、小紅書等社群媒體，批評政府一邊抗中保台、一邊宣傳想賺紅錢。觀光署回應，針對不同市場會使用不同管道宣傳觀光，內容均為台灣各地觀光資源、活動資訊及促銷優惠，絕無涉及兩岸政治議題。

觀光署說明，有鑑於目前各市場旅客取得旅遊資訊的重要管道為社群媒體，是以各駐外辦事處均深耕經營該等平台，包括Facebook（臉書）、Instagram（IG）等，而大陸市場無法使用臉書、IG等，必須以微博、微信等為主。

觀光署駐陸辦事處於大陸市場經營的微博（個人遊台灣）帳號係創於2011年、微信（最台灣印象）帳號是創於2014年。而為持續增加台灣觀光曝光度，維持大陸旅客對台灣觀光資源的熟悉度，且2024年為推動兩岸觀光旅遊健康有序發展，才規劃再增加「小紅書」旅遊社群平台。

觀光署表示，疫後全球旅遊市場競爭激烈，各競爭國均透過社群平台直接與當地民眾（尤其年輕民眾）對話、宣傳。而觀光署於大陸市場社群媒體宣傳的內容，均為台灣各地觀光資源、駐地行銷活動資訊及促銷優惠等相關資訊，讓當地民眾可以直接接觸台灣旅遊相關資訊，絕無涉及兩岸政治議題，盼外界切勿過度解讀或模糊台灣旅遊宣傳的重要性。