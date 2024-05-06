地震測報中心說明地震最新情況。

花蓮今（6）日下午17時45分、17時49分、17時52分連續發生3起地震，芮氏規模分別為5.9、4、5.9，震央位置均為花蓮縣近海，各地感受明顯搖晃。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋日前分析已有3波餘震，第3波餘震時間段是4月27日到5月3日，接著就會有第4波餘震。對此，氣象署地震測報中心副主任許麗文出面說明最新情況。

許麗文表示，45分的地震和52分的地震震央位置很近，兩起地震震度差不多，震央都在4月3日的主震附近，因此歸類於4月3日花蓮地震的餘震，目前觀察下，最近的地震往北後又回到往南一點，都是應力調整，基本上不管北邊還是南邊，整個餘震的趨勢都是逐漸減緩中，不過偶爾還是會有幾個稍微大一點的餘震發生。由於未來有些天候的變化，民眾應該避免前往山區。

許麗文指出，4月3日發生規模7.2主震後，同一天主震北邊發生規模6.5、規模6.2地震，4月23日時在主震附近發生規模6.3、規模6地震，接著4月27日又回到主震北邊有規模6.1地震，今日則是回到主震附近有2起規模5.9地震，因此判斷屬於4月3日後的地震序列，統計到今日18時23止，總計有1371起地震，其中顯著有感地震為345起。許麗文說明，其實這幾天規模4左右的地震都在花蓮南北跑來跑去，目前看起來整個地震活動就是在互相南北調整中。