今天下午3時45分花蓮外海發生5.8地震，而地震當下宜蘭某釣蝦場的畫面也曝光。（圖／眾提供/業者提供）

花蓮5.8地震！宜蘭釣蝦場「池面搖晃」 釣客超淡定

花蓮外海今(10)日下午3時45分，發生芮氏規模5.8地震，地震深度僅10公里，全台感受明顯搖晃，目前幸無嚴重災情傳出；宜蘭某間釣蝦場的監視器畫面也曝光，當地震發生時，可明顯看見池面不斷搖晃，且掀起微微波浪，一旁的釣客僅互看一眼後，便又淡定的繼續釣蝦。

從第一段曝光的監視器畫面可見，當地震發生後，釣蝦場的蝦池水面不斷左右搖晃，且水面被震出水花，而在蝦池一旁的釣客，除了地震剛發生時，稍微左右看了一下後，便又淡定的注意池面上浮標是否有中蝦訊號；而第二段畫面可見，有民眾持手機拍攝地震當下，並喊著「又地震啦！又再搖啦！」，還對著其他釣客喊著「不要警張、不要警張」，也可見蝦池的水面不斷搖晃，而也有釣客也站了起來。

今(10)日下午3時45分，發生芮氏規模5.8地震，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震，全台都感受到明顯搖晃，各地最大震度花蓮、宜蘭4級，南投、台中、新北3級，台北、桃園、新竹、苗栗、台東、彰化、雲林、嘉義、台南2級，高雄、屏東1級。