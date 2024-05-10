花蓮近海上午09：35、09：37接連發生兩起規模5以上地震，地震深度只有10公里，屬於極淺層地震，最大震度花蓮4級，16縣市有感。中央氣象署地震測報中心針對花蓮民眾發布國家級警報。

今天上午09：35花蓮近海發生規模5.1地震，各地最大震度花蓮4級，台東、南投、台中、嘉義2級，宜蘭、雲林、高雄、彰化、桃園、苗栗、新竹、台南、新北、屏東1級。

09：37花蓮近海又發生規模5地震，最大震度同樣在花蓮4級，南投、台中、宜蘭2級，台東、桃園、苗栗、雲林、彰化、新竹、嘉義、台南、新北1級。